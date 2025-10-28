28 октября 2025, 02:18

Журналист Гордон* привел в ярость украинцев признанием о своих сыновьях

Дмитрий Гордон* (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон* в одном из интервью признался, что его сыновья призывного возраста живут за границей. Его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».





Гордона спросили, хотят ли его дети служить в Вооруженных силах Украины. Прямого ответа журналист не дал, однако заявил, что двое сыновей живут в США, а третий не годен для службы в армии из-за болезни.



«Потому что тут опасно. Двое родились не в Украине. Один имеет гражданство США, второй много лет там живет. Третий — болен», — ответил Гордон*.

«Если человек хочет войны и границ 91-го года, то все родственники должны воевать», — констатировали украинские журналисты.