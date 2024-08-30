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Журналистке британской газеты The Times Кэтрин Филп закроют въезд в Россию после ее репортажа из оккупированной ВСУ Суджи. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне. Отмечается, что она прибыла на территорию Курской области вместе с захватчиками и без разрешения российской стороны.
«Сегодня в некогда уважаемой Times опубликован репортаж «корреспондентки» Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. <…> Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в сообщении.В посольстве отметили, что Филп лишила себя возможности оказаться в России на законных основаниях, «равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических «пресс-турах» ВСУ».
В диппредставительстве обратили внимание, что статья Филп — образец «клеветнической киевской пропаганды военного времени», а в ее основе — интервью с запуганными мирными жителями, которые общаются с журналисткой под дулами автоматов ВСУ.
«Примечательно, что в даже таких условиях многие россияне, находящиеся в Судже, не поддались давлению и не стали под камеры подыгрывать оккупантам», — подчеркнули в посольстве.Ранее журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.
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