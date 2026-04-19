Звезда «Универа» стал кочевником и запустил курсы по самопознанию в Праге
Актёр Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», начал проводить курсы самопознания. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист уехал из России после начала СВО и зарабатывает продажей «прокачек».
60-летний Климушкин прекратил работу в российском кино, разорвал связи с Россией и отклоняет предложения отечественных заказчиков. Он путешествует по Европе, размышляет о свободе и поиске «дзена».
Чтобы не голодать, актёр вступил в проект в Праге — так называемую кинотерапию. Коучи набирают по 15 человек в месяц, помогают им заглянуть внутрь себя и не «развалиться» на первом кастинге. Цена — 32 тысячи рублей за групповое занятие и 48 тысяч за индивидуальное.
Сам Климушкин называет себя эмигрантом с кочевым образом жизни. Он рассказывает о переездах, депрессии и о том, как отшельничество привело его к «собственным путеводным звёздам».
