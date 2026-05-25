Некрасов: уход Заболотного из «Спартака» не имеет никакой связи с допингом

25 мая 2026, 10:03

Фото: iStock/FOTOKITA

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после победы «красно-белых» в FONBET Кубке России высказался о ситуации с допингом у нападающего Антона Заболотного. Об этом пишет Metaratings.ru.





В начале этого месяца выяснилось, что нападающий сдал положительную допинг-пробу. По словам Некрасова, уход Заболотного из клуба никак не связан с допингом. Он подчеркнул, что «Спартак» ценит профессионализм спортсмена.





«Когда новый тренерский штаб познакомился с Антоном, он сказал, что этот человек нужен нам на поле и в раздевалке. Никакой связи с допингом тут нет, можете спросить у самого Антона», — добавил генеральный директор «Спартака».