Некрасов: уход Заболотного из «Спартака» не имеет никакой связи с допингом
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после победы «красно-белых» в FONBET Кубке России высказался о ситуации с допингом у нападающего Антона Заболотного. Об этом пишет Metaratings.ru.
В начале этого месяца выяснилось, что нападающий сдал положительную допинг-пробу. По словам Некрасова, уход Заболотного из клуба никак не связан с допингом. Он подчеркнул, что «Спартак» ценит профессионализм спортсмена.
«Когда новый тренерский штаб познакомился с Антоном, он сказал, что этот человек нужен нам на поле и в раздевалке. Никакой связи с допингом тут нет, можете спросить у самого Антона», — добавил генеральный директор «Спартака».
Антону Заболотному 34 года. В июле 2025 года он стал свободным агентом и перешёл в «Спартак». За время выступлений за «красно-белых» в различных турнирах нападающий сыграл 16 матчей и отдал три голевые передачи.