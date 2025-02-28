Сенников оценил шансы ЦСКА попасть в топ-3 в чемпионате России

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Шансы, что ЦСКА попадет в топ-3 в чемпионате России, маловероятны, заявил порталу Metaratings.ru экс-защитник «Армейцев» Дмитрий Сенников. Он также упомянул соперников «красно-синих».
«ЦСКА входит в список наших топ-клубов. «Армейцев» вряд ли обгонят «Ростов» и «Рубин». ЦСКА выше по уровню игроков и другим параметрам. Николич проводит в ЦСКА первый сезон, так что не стоит ждать от него результата уже сейчас. Мало шансов, что ЦСКА заберется в тройку в этом сезоне. Но по прошлому сезону мы поняли, что в РПЛ возможно всё. И что «Зенит» может стать чемпионом только в последнем туре», — прокомментировал собеседник.Ближайший выездной матч ЦСКА состоится с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта. Начало в 16:30 по Москве.
Ранее тренер оценил игру футболиста «Акрона».
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