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Сенников оценил шансы ЦСКА попасть в топ-3 в чемпионате России

Сенников: у ЦСКА мало шансов попасть в топ-3 в чемпионате России
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Шансы, что ЦСКА попадет в топ-3 в чемпионате России, маловероятны, заявил порталу Metaratings.ru экс-защитник «Армейцев» Дмитрий Сенников. Он также упомянул соперников «красно-синих».
«ЦСКА входит в список наших топ-клубов. «Армейцев» вряд ли обгонят «Ростов» и «Рубин». ЦСКА выше по уровню игроков и другим параметрам. Николич проводит в ЦСКА первый сезон, так что не стоит ждать от него результата уже сейчас. Мало шансов, что ЦСКА заберется в тройку в этом сезоне. Но по прошлому сезону мы поняли, что в РПЛ возможно всё. И что «Зенит» может стать чемпионом только в последнем туре», — прокомментировал собеседник.
Ближайший выездной матч ЦСКА состоится с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта. Начало в 16:30 по Москве.

Ранее тренер оценил игру футболиста «Акрона».

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Медведев извинился перед судьей за грубость и обвинения в предвзятости к русским
28 февраля 2025, 05:12

Даниил Медведев (Фото: Instagram* @medwed33)

Российский теннисист Даниил Медведев признал, что перешёл границы в конфликте с судьёй во время четвертьфинала турнира ATP в Дубае, и принёс извинения.
По словам спортсмена, эмоции в ходе матча против нидерландца Таллона Грикспора (счёт 6:2, 6:7, 5:7 — Медведев проиграл) спровоцировали его на несправедливые, как он теперь считает, обвинения в двойных стандартах.

«Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты в отношении россиян?», — говорил тогда спортсмен.
Медведев пояснил, что уже обсудил ситуацию с арбитром после игры и извинился, сообщает «Чемпионат».

«Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Извинился. Сказал, что... если честно, не помню всего, чего наговорил. Я его уважаю. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время встречи в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным», — говорил Медведев.
Изначально после второго сета судья вынес россиянину предупреждение за неспортивное поведение, что вызвало возмущение Медведева.

27 февраля сообщалось, что скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский.

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Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский
27 февраля 2025, 22:01

Борис Спасский (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни, пишет РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора Федерации шахмат РФ Александра Ткачева.
«К сожалению, Борис Васильевич ушел из жизни. Конечно же, это очень большая утрата для всего шахматного мира», — прокомментировал собеседник.
Ткачев добавил, что о смерти Спасского ему сообщили близкие почившего спортсмена. По словам директора шахматной Федерации, он знал Бориса Васильевича «не по книжкам».

«Все блестящие эпитеты, которые можно сейчас сказать, - это все про него. С ним всегда было интересно общаться. Он был очень интересный рассказчик, и сейчас тяжело говорить об его уходе», — резюмировал Ткачев.

Ранее стала известна возможная причина смерти американского актера Джина Хэкмена.

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Непомнящий оценил игру Дзюбы
Непомнящий уверен в способности Дзюбы поднять любой клуб до своего уровня
27 февраля 2025, 18:56

Фото: istockphoto/FotografieLink

Известный тренер Валерий Непомнящий уверен, что футболист Артем Дзюба способен доказать везде, что играет здорово, и поднять клуб до своего уровня. Своим мнением Непомнящий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Дзюба куда бы ни приходил, везде здорово играет и все доказывает. Это в его характере, в его натуре. Дзюба из тех людей, которые могут поднять команду до своего уровня. (…) Я очень рад, что он остался в РПЛ. Дай бог, чтобы и дальше так было», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что за «Акроном», где сейчас играет Дзюба, наблюдать интересно, тем более что, по словам Непомнящего, в клубе грамотная философия.

На счету Дзюбы в «Акроне» 11 игр, три гола, а также три голевые передачи.

Ранее Непомнящий оценил возможность возвращения РФ на международную арену.

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Тренер оценил возможность возвращения России в еврокубки
Непомнящий верит, что Россия вернется в еврокубки по истечении двух лет
27 февраля 2025, 18:39

Фото: istockphoto/XiXinXing

Российские клубы и сборные могут вернуться на международную арену по истечении двух лет, считает известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с «РБ Спорт».
«Нормальный уровень, будут интересные матчи. Я молюсь, чтобы политическая ситуация как можно быстрее разрешилась, и тогда мы будем играть со всеми. Сейчас все больше и больше стран будут соглашаться с нами играть, это точно. Я верю в возвращение на международную арену по истечении двух лет. Раньше — маловероятно», — сказал собеседник, давая оценку ближайшим соперникам российской сборной.
Российские сборные и клубы отстранили от международных выступлений, начиная с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, какую цель на сезон поставил перед собой футболист «Динамо» Константин Тюкавин.

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Раскрыты цели Тюкавина на сезон
Отец Тюкавина заявил, что задача его сына на сезон — стать лучшим бомбардиром
27 февраля 2025, 18:03

Фото: istockphoto/FotografieLink

Задача текущего сезона для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина заключается в том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал отец 22-летнего игрока «бело-голубых» Александр.
«Цель у Кости на сезон одна — стать лучшим бомбардиром. Но в первую очередь он хочет помогать команде, а личные достижения всегда отходят на второй план. Если вся команда будет играть, то и его статистика будет лучше. Станет ли он лучшим бомбардиром в этом сезоне — посмотрим. Ещё непонятно, как изменится игра «Динамо» с приходом новых футболистов. На сборах у него было не так много моментов, как хотелось бы», — прокомментировал собеседник.
Сейчас у Константина Тюкавина семь мячей в 18 играх Российской Премьер-Лиги. В гонке нападающих он делит седьмое и восьмое места.

Ранее стало известно, что думает об игре «Спартака» Павел Мамаев.

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