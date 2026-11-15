Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась в базе «Миротворца»*
Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Спортсменку обвинили в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, а также в публичной поддержке действий на Украине. Поводом, вероятно, стал эпизод на Итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. В полуфинале Соболенко проиграла украинке Элине Свитолиной со счетом 3:6, 6:3, 1:6, и по ходу встречи позволила себе нецензурные выкрики в адрес болельщиков соперницы.
Позже теннисистка заявила, что ее слова не относились к Свитолиной. Белоруска уточнила, что ее вывела из себя небольшая группа болельщиков, которая эмоционально праздновала ее ошибки. Спортсменка признала, что ей «стоило иначе справиться с фрустрацией». Она попросила прощения за грубые слова и пожелала украинке удачи, отметив, что та провела отличный матч.
Ранее создатели «Миротворца»* внесли в базу данных жену народного артиста России Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
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