Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась в базе «Миротворца»*

15 ноября 2026, 10:39

Арина Соболенко (Фото: Инстаграм*/arynasabalenka)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.