Березовский уверен, что «Локомотив» не окажется в борьбе за выживание

16 сентября 2026, 14:02

Экс-вратарь Березовский: «Локомотив» не будет бороться за выживание

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский считает, что «Локомотив» сумеет преодолеть неудачный отрезок сезона. По его мнению, московский клуб завершит чемпионат в середине таблицы и избежит борьбы за сохранение места в РПЛ.