Березовский уверен, что «Локомотив» не окажется в борьбе за выживание
Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский считает, что «Локомотив» сумеет преодолеть неудачный отрезок сезона. По его мнению, московский клуб завершит чемпионат в середине таблицы и избежит борьбы за сохранение места в РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru Березовский отметил уровень голкипера Антона Митрюшкина и опыт главного тренера Михаила Галактионова. Экс-футболист полагает, что работа штаба поможет «железнодорожникам» исправить ситуацию в ближайшее время.
После восьми туров чемпионата России «Локомотив» идет 13-м, набрав шесть очков. В девятом туре команда 16 сентября примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
Футбол остается самым популярным видом спорта в России. Матчи РПЛ, Кубка России и сборной страны регулярно собирают большую аудиторию у экранов, а ведущие клубы привлекают десятки тысяч болельщиков на стадионы. Особенно заметен интерес к командам из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других крупных городов.
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