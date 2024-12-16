Биатлонистка Резцова из Подмосковья завоевала медаль в спринте на Кубке России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова стала третьей в спринте на 7,5 км, её отставание от результата победительницы — представительницы Тюменской области Виктории Сливко — составило 10,6 секунды. Серебряную медаль выиграла Наталия Шевченко из Свердловской области с отставанием от первого места на 4 секунды», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что третий этап Кубка России по биатлону проходит в Ижевске с 14 по 16 декабря.
Ранее Кристина Резцова завоевала серебряную награду на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
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