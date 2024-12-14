Четырехкратная чемпионка ОИ Сметанина находится в реанимации после инсульта

Раиса Сметанина (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
Он пояснил, что в данный момент медики ничего не говорят и не дают каких-либо прогнозов.
Напомним, Раиса Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Также она является многократной чемпионкой СССР.
Ранее сообщалось, что состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Раиса Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Также она является многократной чемпионкой СССР.
Ранее сообщалось, что состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова