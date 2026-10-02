«Было бы смешно»: Быстров оценил возможность перехода Дзюбы в «Спартак»
Футболист назвал смешной возможность перехода Дзюбы в «Спартак»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал заявление нападающего Артема Дзюбы о возможном завершении профессиональной карьеры. Своим мнением экс-игрок поделился 2 октября.
Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что его карьера, вероятно, подошла к концу, однако допустил возможность выступить за какой-либо клуб в рамках кубкового турнира. Быстров отметил значительный вклад Дзюбы в российский футбол, однако не стал называть его легендой. По словам бывшего футболиста сборной России, подобного статуса заслуживают единицы.
«Спартак» отказался от Дзюбы? Если у нас сейчас таких футболистов будут брать в топ-клубы, то что это тогда за уровень нашего чемпионата? Не знаю, помог бы он или нет, но это было бы смешно, если бы такой переход состоялся!» — сказал Быстров «РБ Спорт».Экс-полузащитник также отметил, что в последние годы Дзюбе было сложно поддерживать высокий темп игры. По мнению Быстрова, возраст стал одним из факторов, ограничивающих физические возможности нападающего.
За карьеру Дзюба провел 710 матчей и забил 266 голов, а также сделал 145 результативных передач. Нападающий выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адану Демирспор», «Локомотив» и «Акрон».