«Было бы смешно»: Быстров оценил возможность перехода Дзюбы в «Спартак»

02 октября 2026, 18:04

Футболист назвал смешной возможность перехода Дзюбы в «Спартак»

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал заявление нападающего Артема Дзюбы о возможном завершении профессиональной карьеры. Своим мнением экс-игрок поделился 2 октября.





Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что его карьера, вероятно, подошла к концу, однако допустил возможность выступить за какой-либо клуб в рамках кубкового турнира. Быстров отметил значительный вклад Дзюбы в российский футбол, однако не стал называть его легендой. По словам бывшего футболиста сборной России, подобного статуса заслуживают единицы.





«Спартак» отказался от Дзюбы? Если у нас сейчас таких футболистов будут брать в топ-клубы, то что это тогда за уровень нашего чемпионата? Не знаю, помог бы он или нет, но это было бы смешно, если бы такой переход состоялся!» — сказал Быстров «РБ Спорт».