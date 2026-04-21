Бывший нападающий сборной Грузии высказался об идее провести товарищеский матч с Россией

21 апреля 2026, 13:23

Футболист Джанашия назвал отличной идею товарищеского матча со сборной России

Бывший форвард сборной Грузии Заза Джанашия поддержал идею проведения товарищеского матча между Россией и Грузией в июне.





В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, а Грузия — 72-е. В марте команда Валерия Карпина сыграла с Мали (0:0) и Никарагуа (3:1). О своих соперниках на 2026 год РФС пока официально не объявлял.





«Провести матч между сборными России и Грузии в июне — отличная идея. Надеюсь, федерации смогут договориться и организовать эту игру», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

