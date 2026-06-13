Бывший полузащитник «Локомотива» высказался о карьере Дзюбы

13 июня 2026, 13:10

Футболист Тарасов: Дзюба собирается играть дальше

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что нападающий Артём Дзюба намерен продолжить выступления после лета 2026 года. По словам Тарасова, он лично общался с 37-летним форвардом, который подтвердил желание играть дальше.





Дзюба покинул «Акрон» в 2024 году. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей, восемь голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро. Сам футболист ранее заявил, что продолжит карьеру в России.





«Недавно я посмотрел на Дзюбу, когда мы играли матч против 100 детей. Артём всё ещё хорош как нападающий. Общался с ним, Дзюба сказал, что ещё хочет поиграть», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.