«Надеемся, что поможет»: защитник ЦСКА Келлвен об Алеррандро

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Защитник ЦСКА из Бразилии Дуглас Келлвен надеется, что приход его соотечественника Андреса Д’Алессандро поможет «Армейцам» в весенний период. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru.
«Мы узнаем о переходах из прессы, так что до переезда Алеррандро никто не связывался со мной. Могу лишь сказать, что мы принимаем всех с распростертыми объятиями и надеемся, что это поможет нам весной», — прокомментировал Келлвен.О переходе Андреса Д’Алессандро в состав «красно-синих» было объявлено в понедельник, 17 февраля. Бразилец говорил, что хочет сыграть с петербургским «Зенитом» в субботу, 1 марта.
Ранее стало известно, каковы шансы ЦСКА выбиться в тройку лидеров чемпионата России.
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