Бывший вратарь ЦСКА назвал возможного голкипера клуба
Футболист Биджиев: будущим вратарем ЦСКА может стать Бориско
Бывший вратарь ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал возможный переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в московский клуб. Об этом стало известно 14 июля.
По его словам, 24-летний игрок уже привлёк внимание ведущих команд своей надёжной игрой в калининградской команде и вполне способен адаптироваться у «красно-синих». Биджиев отметил, что не стал бы однозначно называть основного вратаря на следующий сезон ни в лице Бориско, ни в лице Игоря Акинфеева.
«Топ-клубу нужно три хороших вратаря. Бориско нужен ЦСКА для вратарской обоймы, он может стать основным голкипером команды», — цитирует собеседника Metaratings.ru.Ранее инсайдер Анар Ибрагимов сообщил, что «армейцы» вскоре активируют опцию выкупа Бориско за 2 млн евро. В завершившемся сезоне голкипер провёл за «Балтику» 26 матчей, в 15 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом всего 13 голов.
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