Бывший вратарь ЦСКА назвал возможного голкипера клуба

14 июля 2026, 22:43

Футболист Биджиев: будущим вратарем ЦСКА может стать Бориско

Фото: istockphoto/baris canverenler

Бывший вратарь ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал возможный переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в московский клуб. Об этом стало известно 14 июля.





По его словам, 24-летний игрок уже привлёк внимание ведущих команд своей надёжной игрой в калининградской команде и вполне способен адаптироваться у «красно-синих». Биджиев отметил, что не стал бы однозначно называть основного вратаря на следующий сезон ни в лице Бориско, ни в лице Игоря Акинфеева.





«Топ-клубу нужно три хороших вратаря. Бориско нужен ЦСКА для вратарской обоймы, он может стать основным голкипером команды», — цитирует собеседника Metaratings.ru.