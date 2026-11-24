Благотворительный фонд Елены Исинбаевой ликвидировали через суд в Волгограде
Благотворительный фонд олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой ликвидировали по решению суда в Волгограде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, причиной стало то, что организация не сдавала отчетность с 2024 года. Кроме того, с нее пытались взыскать штраф Пенсионного фонда в размере около 10,8 тысячи рублей. В июне приставы вернули исполнительный документ взыскателю, поскольку у организации не нашлось имущества, за счет которого можно было бы погасить долг.
Ранее сообщалось, что операции по счетам спортсменки ограничили в 11 российских банках. Причиной стал налоговый долг в размере 20 тысяч рублей. Прошлым летом прыгунья уже сталкивалась с аналогичной ситуацией. Тогда задолженность достигала 283 тысяч рублей.
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