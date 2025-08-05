СК инициировал проверку после гибели комментатора Александра Гришина
Доследственная проверка инициирована в связи со смертью спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Во вторник супруга Гришина, Анастасия, подтвердила его гибель в разговоре с РИА Новости.
«Западным МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования Гришина А.В.», — уточнили в ведомстве.Александр Гришин работал на Первом канале и комментировал ключевые турниры по фигурному катанию, освещая практически все важные соревнования, включая Олимпийские игры. Комментатору было 47 лет, мужчина работал на ТВ последние 23 года. С 2015 года комментировал на канале «Матч ТВ».