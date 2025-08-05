СК инициировал проверку после гибели комментатора Александра Гришина

05 августа 2025, 14:18

Фото: istockphoto/blinow61

Доследственная проверка инициирована в связи со смертью спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.





Во вторник супруга Гришина, Анастасия, подтвердила его гибель в разговоре с РИА Новости.





«Западным МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования Гришина А.В.», — уточнили в ведомстве.

