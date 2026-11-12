Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в ОАЭ после драки

12 ноября 2026, 10:56

Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби после драки с Мерабом Двалишвили

Хабиб Нурмагомедов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман уже более 12 часов находится в отделении полиции Абу-Даби — его задержали после драки с бойцом Мерабом Двалишвили. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.