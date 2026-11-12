Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в ОАЭ после драки
Брат Хабиба Нурмагомедова Усман уже более 12 часов находится в отделении полиции Абу-Даби — его задержали после драки с бойцом Мерабом Двалишвили. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, потасовка произошла 11 ноября в одном из отелей. Все началось с того, как грузинский боец оскорбил мать Усмана. В этот момент Двалишвили давал интервью, когда к нему и его друзьям подошли Нурмагомедов вместе с командой. Они напали на экс-чемпиона UFC с кулаками.
Сам грузинский боец утверждает, что его избивали и били по лицу. Чемпион UFC Ислам Махачев, в свою очередь, заявил, что драка стала продолжением давней вражда спортсменов и произошла из-за оскорблений матери бойца.
Задержанных уже посетил адвокат. По некоторым данным, Усману может грозить до года лишения свободы и штраф около 2,7 тысячи долларов (почти 225 тысяч рублей). Согласно законам ОАЭ, нападение группой лиц считается отягчающим обстоятельством.
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