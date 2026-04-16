«Честь и совесть»: Игорю Акинфееву пророчат руководящий пост в ЦСКА или РФС
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что после завершения карьеры вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев должен занять пост в руководстве армейского клуба или Российского футбольного союза (РФС).
В беседе с Metaratings.ru Селюк назвал Акинфеева «глыбой российского футбола».
«Нет таких игроков, которые столько отдали одному клубу и нашему чемпионату. Игорь — честь и совесть ЦСКА, он никогда не попадал в скандалы. Акинфеев должен быть в руководстве ЦСКА или РФС после завершения карьеры. Но я уверен, что он поиграет ещё пару лет. Акинфеев — личность в футболе», — высказался футбольный агент.Напомним, что 8 апреля Игорю Владимировичу исполнилось 40 лет. Вратарь — воспитанник академии ЦСКА. Он дебютировал в основном составе клуба в 2003 году и провёл всю профессиональную карьеру в этой команде. На счету Акинфеева 23 трофея: Кубок УЕФА, шесть побед в чемпионате России, восемь Кубков России и восемь Суперкубков России.