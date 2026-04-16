Погребняк рассказал, как отец Илона Маска Эррол пробил ему несколько раз в пресс

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, что на форуме Blockchain 2026 в Москве Эррол Маск несколько раз ударил его в пресс.



По словам экс-футболиста, гость форума захотел понять, держит ли он форму. В разговоре с Metaratings.ru он также отметил, что после недолгой проверки собеседник с улыбкой заметил: россиянин способен играть за один из клубов АПЛ или МЛС.

Павел Викторович Погребняк — знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта РФ, который успел прославиться не только в России, но и в Европе. В обычном московском дворе, где сначала звучал только смех ребят, мальчик впервые ощутил вкус игры. С тех пор он шел к тренировкам так же естественно, как дышал. Ни громкие слова, ни обескураживающие неудачи не могли поколебать его внутренний стержень. Открытый взгляд, упорство и порыв к действию –минималистичный набор черт, который определял нападающего на поле.

Дарья Осипова

