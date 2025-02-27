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«Давно такого не было»: Мамаев оценил игру «Спартака»

Мамаев заявил, что сейчас все в восторге от игры «Спартака»
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Футболист Павел Мамаев оценил игру московского «Спартака». По его словам, в настоящее время игра «красно-белых» вызывает восторг у всех.
О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент», — сказал собеседник порталу Metaratings.ru.

Ранее Мамаев назвал одного из лучших игроков Российской Премьер-Лиги. Согласно его мнению, этого звания достоин нападающий питерского «Зенита» Максим Глушенков. Подробности в нашем материале.

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Мамаев назвал одного из сильнейших игроков РПЛ
Мамаев считает Глушенкова одним из сильнейших игроков РПЛ
27 февраля 2025, 15:33

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев считает бомбардира петербургского «Зенита» Максима Глушенкова одним из сильнейших игроков Российской Премьер-Лиги. Своим мнением собеседник поделился с Metaratings.ru.
«За чемпионатом России сейчас не прям, что сильно слежу, времени не всегда хватает, но я, по-моему, даже Феде Смолову отмечал в интервью, что мне очень импонирует Глушенков из «Зенита». Я считаю, что это, наверное, один из сильнейших игроков сейчас в нашем чемпионате», — прокомментировал Мамаев.
Перед этим Мамаев высказался о шансах «быков» из Краснодара победить в чемпионате России. Полузащитник выступал за южный клуб с 2014 по 2019 год.

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Мамаев оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России
Мамаев считает, что у «Краснодара» заслуженные шансы на чемпионство
27 февраля 2025, 13:34

Фото: istockphoto/FotografieLink

Краснодарские «быки» заслуживают быть чемпионами, считает бывший игрок команды Павел Мамаев. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru. Сам Мамаев играл за «Краснодар» в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.
«Избавился ли «Краснодар» от комплекса решающих матчей? В данный момент тяжело сказать, насколько что-то поменялось. Это не только «Краснодара» касается. Сейчас можно разные эпитеты любой из команд давать, но кто насколько поменялся, стал лучше или хуже — все, скорее всего, будет понятно, когда закончится чемпионат. Конечно, город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому...» — сказал собеседник.

Мамаев провел за «Краснодар» 146 игр. В его послужном списке за южный клуб 35 мячей с 30-ю результативными передачами. Полузащитник также был в рядах «Химок», «Торпедо», «Ростова» и «Армейцев».

Ранее эксперт спрогнозировал ход второй части чемпионата.

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«Едем только за победой»: Экс-форвард «Динамо» Колыванов поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»
Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов: Команде по силам обыграть «Ростов»
26 февраля 2025, 16:15

Игорь Колыванов (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

В первом после зимней паузы матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги по футболу московское «Динамо» встретится на выезде в «Ростовом». Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился заслуженный тренер России, бывший нападающий «бело-голубых» Игорь Колыванов.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что его коллега Валерий Карпин, накануне покинувший клуб из Ростова-на-Дону, всегда умел зарядить команду эмоциями, придать её какой-то дополнительный импульс. Однако сменивший его на посту Джонатан Альба сможет справиться с этой задачей не хуже, так как он работал в тренерском штабе Карпина с 2018 года и знает, как ею управлять, подчеркнул Колыванов.

«Что касается «Динамо», то команда входит во вторую часть сезона на четвертом месте, то есть, у нее есть шансы побороться за чемпионство, как минимум – за первую тройку. Так что надо догонять конкурентов, поэтому в Ростов-на-Дону динамовцы однозначно поедут за победой», — сказал тренер, сделавший юношескую сборную России чемпионом Европы в 2006 году.

Он также отметил возможную интригу, если против своей бывшей команды сыграет носивший капитанскую повязку и в сборной России Данил Глебов. Футболист перешёл в «Динамо» во время только что закрывшегося трансферного окна.

«Если Глебов попадёт в состав, на это, конечно, будет интересно посмотреть», — сказал Колыванов.

Специалист отметил, что «Ростов» имеет свой собственный стиль, всегда играет «от себя» и никого не боится. Противостоять такой команде непросто, но заключительный отрезок чемпионата насчитывает всего 12 матчей. На такой короткой дистанции, чтобы рассчитывать на высокие места, необходимо играть на победу в каждом матче и не допускать осечек, заключил Игорь Колыванов.

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«Лидеры останутся те же»: Экс-футболист Сенников дал прогноз на вторую часть чемпионата
Экс-игрок сборной России Сенников: Топ-6 на финише чемпионата РПЛ не изменится
26 февраля 2025, 15:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Уже послезавтра, 28 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат Российской премьер-лиги. Свой прогноз на вторую часть турнира дал бывший защитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Сенников.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он отметил, что зимний перерыв в чемпионате и трансферные операции никак не повлияли на шансы ЦСКА выиграть премьер-лигу. Спортсмен считает, что группа лидеров, а именно шестёрка, которую как раз замыкает армейский клуб, не претерпит никаких изменений до конца чемпионата, перестановки возможны только внутри этой группы, где команды, конечно, будут стремиться подняться повыше.

«"Зенит" и "Краснодар" сильнее остальных команд, но "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" находятся в равных условиях. Сегодня это одинаковые по силам команды. Они могут как выстрелить, так и сыграть средне и даже проиграть аутсайдерам», — сказал Дмитрий Сенников.

До конца чемпионата всем командам осталось провести по 12 игр. Во главе турнирной таблицы идёт «Краснодар» с 39 очками, опережая по дополнительным показателям «Зенит», набравший столько же баллов. У идущего на третьем месте «Спартака» на два очка меньше. Четвёртыми-пятыми идут «Динамо» и «Локомотив», имеющие в своём активе по 35 очков. Замыкает шестёрку сильнейших, о которой говорил Сенников, ЦСКА (31 очко). Идущий седьмым «Ростов» армейцы опережают сразу на пять очков.

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«Получит паспорт РФ»: Агент Сафонов оценил переход Зделара в «Зенит» и трансферную кампанию клуба
Футбольный агент Сафонов прокомментировал трансферную кампанию «Зенита»
26 февраля 2025, 14:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В зимнее трансферное окно питерский «Зенит» не отличался такой бурной активностью, как его конкуренты из «Спартака». Тем не менее, команду с берегов Невы пополнили перешедший «на флажке» из ЦСКА серб Саша Зделар и бывший атакующий полузащитник бразильского «Ботафого» Луис Энрике.
Эти приобретения и в целом трансферную политику клуба из Санкт-Петербурга оценил известный футбольный агент Алексей Сафонов. В беседе с порталом Metaratings.ru он отметил, что в нынешнюю зимнюю паузу «Зенит» не только покупал футболистов, но и продавал. Например, команду покинул автор «золотого» гола прошлого чемпионата бразилец Артур. Он стал частью сделки с «Ботафого» по переходу Луиса Энрике. Кроме того, в клуб «Аль-Садд» из Катара, судя по всему, за хорошие деньги, был продан ещё один бразилец Клаудиньо.

«Думаю, что серб вскоре получит в Питере российский паспорт, чтобы не считаться легионером», — сказал эксперт, отвечая на вопрос, зачем Зделар нужен «Зениту».

Он отметил, что 29-летний футболист — крепкий и надёжный футболист, способный зацементировать середину поля. Даже если он не будет выходить в старте, то как игрок ротации вполне может пригодиться питерскому клубу. Тем более, что всё яснее просматривается перспектива возвращения российских команд на международную арену, а тогда, чтобы рассчитывать на какие-то результаты, просто необходимо иметь по два качественных игрока на каждую позицию, подчеркнул специалист.

«Что касается того, что «Зенит» никого не приобрёл вместо ушедшего Клаудиньо, то им этого и не нужно. — считает Сафонов. — Бразилец — отличный игрок, но способен хорошо играть только тогда, когда он в настроении. Наш Глушенков более стабилен, практически не уступает Клаудиньо в технике, а в работоспособности — явно превосходит. Так что он вполне способен заменить бразильского олимпийского чемпиона.

О Луисе Энрике агент высказался осторожно. Бразильский полузащитник произвёл хорошее впечатление на сборах, но регулярный чемпионат — это совсем другое. Игроку ещё предстоит пройти адаптацию, заключил Сафонов.

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