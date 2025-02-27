«Давно такого не было»: Мамаев оценил игру «Спартака»

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Футболист Павел Мамаев оценил игру московского «Спартака». По его словам, в настоящее время игра «красно-белых» вызывает восторг у всех.
О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент», — сказал собеседник порталу Metaratings.ru.
Ранее Мамаев назвал одного из лучших игроков Российской Премьер-Лиги. Согласно его мнению, этого звания достоин нападающий питерского «Зенита» Максим Глушенков. Подробности в нашем материале.
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