Стал известен оклад Жаркова по новому контракту с «Трактором»

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Сумму в 25 миллионов рублей получит хоккеист-нападающий Владимир Жарков по новому контракту с «Трактором». Об этом пишет портал Metaratings.ru. Текущий договор закончится в конце мая этого года.
Послужной список Жаркова в сезоне-2024/25 насчитывает 51 одну игру с коэффициентом полезности «+9». Кроме того, бомбардир выступал в КХЛ за «Армейцев», «Авангард» и «Салават Юлаев». В НХЛ Жарков играл за «Нью-Джерси».
В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».
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В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».
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Никита Кротов