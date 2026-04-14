Двукратный чемпион России высказался об изменениях в «Спартаке» после ухода Станковича

14 апреля 2026, 20:08

Чемпион Попов: «Спартак» стал надежной командой

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил изменения в игре «Спартака» при Хуане Карседо. По его словам, красно-белые при новом тренере стали более структурированной и надежной командой.





«Спартак» стремится доминировать и играть в атакующий футбол, пишет Metaratings.ru. Карседо пригласили на перспективу, и, как надеется эксперт, он оправдает возложенные ожидания. Попов подчеркнул, что все устали от бесконечных перестановок в клубе, а постоянные пертурбации негативно сказываются на результате. Стабильность — то, чего сейчас не хватает команде, говорит собеседник.



После 24 туров РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, деля баллы с ЦСКА. В ближайшем матче 19 апреля красно-белые на своем поле примут грозненский «Ахмат». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.



