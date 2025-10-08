«Спартак» и «Спартак-2» могут встретиться в товарищеском матче
Основной состав «Спартака» может провести товарищеский матч со «Спартаком‑2» в октябрьскую паузу, связанную с играми сборных.
По информации издания Metaratings.ru, встреча пройдёт при пустых трибунах и намечается на 14 или 15 октября.
После 11 туров РПЛ «Спартак» имеет 18 очков и располагается на шестом месте, тогда как «Спартак‑2» с 41 баллом идёт третьим в Группе 2 LEON‑Второй лиги Б.
Перед этим сообщалось, что бывший тренер «Спартака» выразил свое отношение к клубу. Журналисты пообщались с Раулем Рианчо.
