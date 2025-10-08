08 октября 2025, 17:28

Metaratings: «Спартак» и «Спартак-2» могут встретиться в товарищеском матче

Фото: istockphoto/Rost-9D

Основной состав «Спартака» может провести товарищеский матч со «Спартаком‑2» в октябрьскую паузу, связанную с играми сборных.