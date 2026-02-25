Экс-главный тренер сборной России высказался об ответном матче «Монако» и «ПСЖ»

25 февраля 2026, 14:06

Тренер Семин: «ПСЖ» превосходит «Монако» по всем компонентам

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением об ответной встрече 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако», а также оценил перспективы команд в борьбе за выход дальше.





Первый матч, прошедший на поле «Монако», завершился победой парижан со счётом 3:2. Ответная игра состоится 25 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 по московскому времени.





«ПСЖ» превосходит «Монако» по всем компонентам. Мы увидим парижан с Сафоновым в 1/8 финала Лиги чемпионов. А с «Монако» попрощаемся», — прокомментировал Семин Metaratings.ru.