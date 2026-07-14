Экс-хавбек «Краснодара» высказался о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

14 июля 2026, 16:51

Футболист Жоаозиньо: «Краснодар» получит как минимум один трофей в РПЛ

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший хавбек «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от выступления «быков» в предстоящем сезоне, оценив кадровые изменения и конкуренцию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом стало известно 14 июля.





В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала второй, а в Суперфинале Кубка России уступила «Спартаку». В первом туре нового чемпионата «быки» встретятся на выезде с казанским «Рубином» — матч пройдет 26 июля, начало в 19:30 по Москве.





«Старт сезона будет очень тяжелым для «Краснодара». Но команда выиграет минимум один трофей в следующем сезоне», — цитирует Жоаозиньо Metaratings.ru.