Экс-нападающий «Спартака» из Нигерии рассказал, что думает о тренере сборной России
Экс-нападающий «Спартака» Эменике похвалил Валерия Карпина
Игрок сборной Нигерии и экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике тепло отозвался о тренере сборной России по футболу Валерие Карпине. Своё мнение он изложил в беседе с Metaratings.ru.
Форвард поддержал идею проведения ещё одного товарищеского матча между Россией и Нигерией. Футболист отметил, что такая игра была бы увлекательной.
«Я хорошо отношусь к Валерию Карпину. Он прекрасный тренер. Я рад, что он возглавляет сборную России. Он заслуживает того, чтобы работать в топ-командах», — сказал Эменике.Напомним, предыдущая встреча сборных России и Нигерии состоялась в июне 2025 года в «Лужниках». Товарищеский матч завершился со счётом 1:1.
Ранее бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман поделился мыслями о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ. По его словам, конкуренцию «Зениту» составят клубы из Москвы.