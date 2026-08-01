Экс-нападающий «Спартака» из Нигерии рассказал, что думает о тренере сборной России

01 августа 2026, 06:11

Экс-нападающий «Спартака» Эменике похвалил Валерия Карпина

Валерий Карпин (Фото: Instagram* / @vgkarpin)

Игрок сборной Нигерии и экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике тепло отозвался о тренере сборной России по футболу Валерие Карпине. Своё мнение он изложил в беседе с Metaratings.ru.





Форвард поддержал идею проведения ещё одного товарищеского матча между Россией и Нигерией. Футболист отметил, что такая игра была бы увлекательной.



«Я хорошо отношусь к Валерию Карпину. Он прекрасный тренер. Я рад, что он возглавляет сборную России. Он заслуживает того, чтобы работать в топ-командах», — сказал Эменике.