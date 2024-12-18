Экс-тренер Яниса Тиммы назвал его смерть большой потерей для мирового баскетбола

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Смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой, является большой потерей для мирового баскетбола и Латвии. Об э том заявил экс-тренер спортсмена в подмосковном клубе «Химки» Римас Куртинайтис. По его словам, баскетболист был для него не только игроком, но и другом.
«У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. <…> Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается. Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии», — сказал он в беседе с «Известиями».О большом таланте Тиммы высказался и спортивный комментатор Владимир Гомельский, отметив, что баскетболист мог бы играть на любом уровне, включая даже НБА. В разговоре с «РБ Спорт» он подчеркнул, что спортсмен в своем амплуа был одним из лучших в Европе.
«Я человек немолодой, живу давно. С моими знакомыми баскетболистами случались такие ситуации. С одной стороны, вопрос в том, зачем он сюда приехал? С другой, это трагедия для его семьи, детей, людей, с которыми он дружил. Надо молиться, чтобы Бог отпустил ему его грехи», — подытожил Гомельский.Читайте также:
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