Экс-вратарь «Зенита» назвал причину провального старта ЦСКА в весеннем сезоне

31 марта 2026, 14:17

Футболист Березовский: иностранцам в ЦСКА непонятен длинный перерыв в РПЛ

Фото: Istock/Andreyuu

Вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал игру ЦСКА после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге и оценил перспективы команды в борьбе за титул.





В интервью Metaratings.ru Березовский отметил, что иностранным игрокам сложно адаптироваться к формату РПЛ из-за длительной паузы.

«Челестини непонятен такой перерыв, поэтому ЦСКА провалил старт весны. Но по ходу марта армейцы вкатились в чемпионат. Сейчас они показывают почти ту же игру, что и осенью. Команде надо было просто дать время, чтобы вспомнить свой футбол», — заявил спортсмен.