Экс-вратарь «Зенита» назвал причину провального старта ЦСКА в весеннем сезоне
Футболист Березовский: иностранцам в ЦСКА непонятен длинный перерыв в РПЛ
Вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал игру ЦСКА после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге и оценил перспективы команды в борьбе за титул.
В интервью Metaratings.ru Березовский отметил, что иностранным игрокам сложно адаптироваться к формату РПЛ из-за длительной паузы.
«Челестини непонятен такой перерыв, поэтому ЦСКА провалил старт весны. Но по ходу марта армейцы вкатились в чемпионат. Сейчас они показывают почти ту же игру, что и осенью. Команде надо было просто дать время, чтобы вспомнить свой футбол», — заявил спортсмен.Отметим, что после 22 туров ЦСКА располагается на пятой строчке в таблице РПЛ с 39 очками. 4 апреля команда встретится в Самаре с «Акроном», начало встречи — в 13:00 по московскому времени.
