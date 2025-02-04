Захаров оценил решение World Aquatics допустить прыгунов России к соревнованиям

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Допуск российских спортсменов по прыжкам в воду — приятная новость. Об этом порталу «РБ Спорт» заявил олимпийский чемпион Илья Захаров.
«Конечно, новость очень приятная. Наконец-то дождались, что лед тронулся, все сошлось с места и появились надежды, что наши ребята снова примут участие в международных турнирах. Это очень важно. Пока раньше времени не радуемся, будем надеяться, что действительно все так и будет», — пояснил собеседник.Перед этим стало известно, что Международная федерация водного спорта World Aquatics дала нейтральный статус 50 спортсменам из России и их тренерам.
Ранее сообщалось, чего сейчас ожидает футбольный клуб «Ахмат» из Грозного.
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