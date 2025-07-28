Экс-защитник «Рубина» прокомментировал ничью казанцев с «Зенитом» в матче второго тура РПЛ
Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал ничью казанцев с «Зенитом» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:2 несмотря на то, что «Зенит» вел 2:0.
Голы за «Зенит» забили полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Матео Кассьерра, в то время как «Рубин» ответил ударами полузащитника Велдина Ходжи и нападающего Мирлинда Даку. Попов отметил, что «Рубин» проявил характер и не сдался, тогда как «Зенит» показал неуважение к игре, не выйдя на второй тайм, приводит его слова Metaratings.ru. Он также прокомментировал необходимость найти подход к бразильским игрокам в команде, подчеркивая, что их менталитет требует особого внимания.
На данный момент «Зенит» занимает шестое место в таблице РПЛ с четырьмя очками, в то время как «Рубин» находится на четвёртой позиции с тем же количеством очков.
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