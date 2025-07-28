Экс-защитник «Рубина» прокомментировал ничью казанцев с «Зенитом» в матче второго тура РПЛ

28 июля 2025, 16:16

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов: «Зенит» показал неуважение к игре

Фото: медиасток.рф

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал ничью казанцев с «Зенитом» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:2 несмотря на то, что «Зенит» вел 2:0.