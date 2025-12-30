Еще пяти россиянам одобрили нейтральный статус от FIS
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам, что дает им право выступать на международных стартах. Об этом говорится на сайте организации.
В списке значатся фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также прыгун с трамплина Илья Маньков. В перечене также есть представители тренерского штаба: старший тренер сборной России по фристайлу (могул и парный могул) Николай Шимбуев и тренер Юрий Зукаль.
Всего нейтральный статус от FIS к настоящему моменту получил 21 российский спортсмен.
В октябре FIS сохранила запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. После вердикта CAS федерация согласилась с постановлением и разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус.
11 декабря сообщалось, что МОК одобрил рекомендацию снять санкции для молодых спортсменов из РФ.
