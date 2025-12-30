Еще пяти россиянам одобрили нейтральный статус от FIS

30 декабря 2025, 22:07

FIS одобрила нейтральный статус еще пяти спортсменам из России

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам, что дает им право выступать на международных стартах. Об этом говорится на сайте организации.