ФИФА пригрозила Бразилии отстранением в случае вмешательства властей в дела CBF

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Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранить её сборную и клубы от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. Это может произойти в случае вмешательства властей в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Напомним, суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев от должностей 7 декабря из-за нарушений во время предыдущих выборов. Также решением судебных органов временно исполняющим обязанности президента CBF был назначен Хосе Пердиз, глава высшего спортивного суда Бразилии. Ему было поручено организовать новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 дней. ФИФА счёл подобное вмешательство судебных органов в дела спорта необоснованными.
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Александр Бойцов