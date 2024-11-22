ФК «Леон Сатурн» занял третье место второй лиги Б в первенстве 2024 года

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Футболисты раменского клуба «Леон Сатурн» третье место среди команд второй лиги Б в Первенстве текущего года, спортсменов поздравил с отличным результатом руководитель Департамента проведения соревнований футбольной Национальной лиги Василий Иванов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«От футбольной Национальной лиги хочется от души поздравить вас всех. В первую очередь игроков, тренеров, работников клуба, конечно же, руководство клуба. И обязательно ваших болельщиков»», — сказал Василий Иванов.Отмечается, что в 2024 году футболисты клуба «Леон Сатурн» сыграли 30 матчей, в которых забили 68 голов. Самым результативным этот сезон стал для Станислава Басырова: на его счету 11 голов. Второе место по этому показателю занял Денис Грибанов, забивший восемь голов. На третьем месте Денис Бескоровайный с семью забитыми голами.
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