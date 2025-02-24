Фрейтас оценил возможность перехода Лоррана в ЦСКА летом

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Бразильский полузащитник «Фламенго» Лорран Перейра де Соуза может перейти к «Армейцам», но сегодня говорить об этом некорректно, сообщил Metaratings.ru агент игрока Тьяго Фрейтас.
«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно», — прокомментировал собеседник.Контракт Лоррана с «Фламенго» действует до конца декабря 2029 года. По оценкам экспертов Transfermarkt, стоимость бразильца на рынке составляет 12 миллионов евро.
Ранее эксперт высказался об идее матча между российской и молдавской сборными.
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