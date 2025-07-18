Игроки «Сочи» Пасевич и Никитин близки к переходу в «Торпедо»
«Торпедо» с большой долей вероятности пополнят два вингера «Сочи» — 25-летний Роман Пасевич и 22-летний Кирилл Никитин.
Согласно информации Metaratings.ru, заключительные переговоры между командами запланированы на понедельник, 21 июля. По предварительным данным, это будет аренда с правом выкупа.
Кирилл Никитин в минувшем сезоне провел за «Сочи» 28 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами. Роман Пасевич первую часть сезона-2024/25 провел в «Уфе». За обе команды в Первой лиге он провел 34 матча, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.
До этого бывший игрок «Торпедо» высказался об исключении клуба из РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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