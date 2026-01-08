Достижения.рф

Глава Кузбасса показал важный момент жизни Кемерова — видео

Ciбдепо: В Кузбассе открыли спортивный комплекс
Илья Середюк (Фото: телеграм/@ilyaseredyuk)

В Кемерове возобновил работу легкоатлетический манеж. После завершения первого этапа реконструкции спорткомплекс снова принял посетителей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Как пишет Сiбдепо, на церемонии открытия также присутствовали мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко. Обновлённый манеж губернатор показал в видеозаметке.



«Замечательный получился комплекс», — добавил глава региона.

Никита Кротов

