Глава Кузбасса показал важный момент жизни Кемерова — видео

08 января 2026, 14:20

Ciбдепо: В Кузбассе открыли спортивный комплекс

Илья Середюк (Фото: телеграм/@ilyaseredyuk)

В Кемерове возобновил работу легкоатлетический манеж. После завершения первого этапа реконструкции спорткомплекс снова принял посетителей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.





Как пишет Сiбдепо, на церемонии открытия также присутствовали мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко. Обновлённый манеж губернатор показал в видеозаметке.









«Замечательный получился комплекс», — добавил глава региона.