Глава Кузбасса показал важный момент жизни Кемерова — видео
Ciбдепо: В Кузбассе открыли спортивный комплекс
В Кемерове возобновил работу легкоатлетический манеж. После завершения первого этапа реконструкции спорткомплекс снова принял посетителей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Как пишет Сiбдепо, на церемонии открытия также присутствовали мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко. Обновлённый манеж губернатор показал в видеозаметке.
«Замечательный получился комплекс», — добавил глава региона.
