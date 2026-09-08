Гордюшенко оценил шансы Сафонова получить премию Яшина
Хавбек Гордюшенко: Сафонову будет тяжеловато получить премию Яшина
Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко поделился мнением о перспективах голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в борьбе за премию имени Льва Яшина. Награда, которую вручает журнал France Football, предназначена лучшему вратарю сезона.
Во вторник стало известно, что 27-летний российский страж ворот вошёл в список претендентов на этот трофей. Гордюшенко высоко оценил игру соотечественника, но признал, что победа может оказаться непростой.
«Я был бы очень рад, если бы Матвей выиграл премию имени Льва Яшина. Но мне кажется, что ему будет тяжеловато стать обладателем этой награды. Но, на мой взгляд, он провел просто феноменальный сезон в составе «Пари Сен-Жермен». А так, конечно, меня, как и все молодое поколение в России, воодушевляет, что российский футболист дорос до такого уровня», — цитирует Гордюшенко «РБ Спорт».В минувшем сезоне Сафонов в составе парижан стал чемпионом Франции, обладателем Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка ФИФА, а также победителем Лиги чемпионов. Ранее назвали сумму, которую хочет получать Роберто Альварадо от «Спартака». Подробности — в нашем материале.