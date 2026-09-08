Гордюшенко оценил шансы Сафонова получить премию Яшина

08 сентября 2026, 20:47

Хавбек Гордюшенко: Сафонову будет тяжеловато получить премию Яшина

Фото: istockphoto/baris canverenler

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко поделился мнением о перспективах голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в борьбе за премию имени Льва Яшина. Награда, которую вручает журнал France Football, предназначена лучшему вратарю сезона.





Во вторник стало известно, что 27-летний российский страж ворот вошёл в список претендентов на этот трофей. Гордюшенко высоко оценил игру соотечественника, но признал, что победа может оказаться непростой.





«Я был бы очень рад, если бы Матвей выиграл премию имени Льва Яшина. Но мне кажется, что ему будет тяжеловато стать обладателем этой награды. Но, на мой взгляд, он провел просто феноменальный сезон в составе «Пари Сен-Жермен». А так, конечно, меня, как и все молодое поколение в России, воодушевляет, что российский футболист дорос до такого уровня», — цитирует Гордюшенко «РБ Спорт».