Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»

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Полузащитник Илья Жигулев перешел в КАМАЗ из «Краснодара», пишет metaratings.ru. Футболист заключил контракт до конца этого сезона.
С сентября 2022-го по январь текущего года Жигулев был хавбеком «Пари НН». В его послужном списке имеется одна результативная подача за 33 игры.
Также Илья Жигулев играл в молдавском «Милсами», «Роторе», «Заглембе» из Польши, «Тосно» и «Урале».
Перед этим стало известно, что защитник «Сокола» Владимир Ковачевич высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Игрок не может сказать, кто из них сильнее, однако, по его мнению, игра будет интересна как для болельщиков из Сербии, так и для российских.
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Также Илья Жигулев играл в молдавском «Милсами», «Роторе», «Заглембе» из Польши, «Тосно» и «Урале».
Перед этим стало известно, что защитник «Сокола» Владимир Ковачевич высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Игрок не может сказать, кто из них сильнее, однако, по его мнению, игра будет интересна как для болельщиков из Сербии, так и для российских.
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Никита Кротов