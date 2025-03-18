«Гуарирапа забегал»: Радимов оценил гостевую победу ЦСКА над «Акроном»

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В матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он отметил, что победа далась подопечным Марко Николича совсем непросто, потому что «Акрон» сейчас прогрессирует и в этом матче показал качественный футбол. Радимова также порадовала уверенная игра молодых футболистов ЦСКА.
Конечно, нельзя не отметить вратаря Игоря Акинфеева, который не только выручал команду в сложных ситуациях, но и отдал голевую передачу на Сауля Гуарирапу в эпизоде со вторым мячом армейцев. Голкипер ЦСКА справедливо получил приз как лучший игрок матча.
Что касается Гуарирапы, ставшего автором победного гола, то бывший футболист выразил надежду, что этот успех прервёт затянувшуюся голевую «засуху» нападающего из Венесуэлы.
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«Первый гол сделала связка пацанов девятнадцатилетних — Кисляк подал, Глебов забил. То есть школа ЦСКА молодцы, сработали, помогли основе в свете финансовых трудностей», — сказал эксперт.
Конечно, нельзя не отметить вратаря Игоря Акинфеева, который не только выручал команду в сложных ситуациях, но и отдал голевую передачу на Сауля Гуарирапу в эпизоде со вторым мячом армейцев. Голкипер ЦСКА справедливо получил приз как лучший игрок матча.
«Мне понравилось его интервью после матча, когда подарили статуэтку лучшего игрока, а он сказал, что лучше бы подарили ведро раков или рыбы. Если Игорь хочет, пускай позвонит, я ему скажу, как там подвозят прямо к самолету и раков, и рыбы», — с улыбкой сказал Радимов.
Что касается Гуарирапы, ставшего автором победного гола, то бывший футболист выразил надежду, что этот успех прервёт затянувшуюся голевую «засуху» нападающего из Венесуэлы.
«Гуарирапа забегал. В прошлом году не было конкуренции, и он на легком аллюре был. А сейчас, когда появилась большая конкуренция, он начал бегать и даже забил», — заключил Владислав Радимов.
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Александр Бойцов