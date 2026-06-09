Губерниев высказался о будущем матче сборной России против Тринидада и Тобаго
Губерниев: сборная России лучше сыграет против Тринидада, чем с Буркина-Фасо
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего BetBoom товарищеского матча сборной России с командой Тринидада и Тобаго. Он выразил уверенность, что российские футболисты покажут более качественную игру, чем во встрече с Буркина-Фасо.
Встреча состоится 9 июня в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, в предыдущем товарищеском поединке команда Валерия Карпина разгромила Буркина-Фасо со счётом 3:0.
«Мой прогноз на матч с Тринидадом и Тобаго? Жду яркой, забивной игры. Мы сейчас живём по принципу «Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди — надейся и жди». Уверен, что мы сыграем лучше, чем в прошлом матче. А завтра будет лучше, чем вчера», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.Ранее Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над столичным ЦСКА. Подробности в нашем материале.