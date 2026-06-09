Губерниев высказался о будущем матче сборной России против Тринидада и Тобаго

09 июня 2026, 13:39

Губерниев: сборная России лучше сыграет против Тринидада, чем с Буркина-Фасо

Фото: istockphoto/Pixfly

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего BetBoom товарищеского матча сборной России с командой Тринидада и Тобаго. Он выразил уверенность, что российские футболисты покажут более качественную игру, чем во встрече с Буркина-Фасо.





Встреча состоится 9 июня в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, в предыдущем товарищеском поединке команда Валерия Карпина разгромила Буркина-Фасо со счётом 3:0.





«Мой прогноз на матч с Тринидадом и Тобаго? Жду яркой, забивной игры. Мы сейчас живём по принципу «Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди — надейся и жди». Уверен, что мы сыграем лучше, чем в прошлом матче. А завтра будет лучше, чем вчера», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.