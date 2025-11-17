17 ноября 2025, 20:07

Shot: Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо» через 5 месяцев

Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо» спустя пять месяцев работы.





По его словам, он принял решение, чтобы полностью сосредоточиться на сборной России, пишет телеграм-канал Shot. Свое действие Карпин охарактеризовал как взвешенное и продуманное.



11 ноября он заявлял, что что хотел бы видеть в штабе наставника «Ростова» Джонатана Альбу.





«Контракт у него заканчивается, но ещё не закончился. Возможно, ему предложат продление», — говорил Карпин.

