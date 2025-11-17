Достижения.рф

Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»

Shot: Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо» через 5 месяцев
Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо» спустя пять месяцев работы.



По его словам, он принял решение, чтобы полностью сосредоточиться на сборной России, пишет телеграм-канал Shot. Свое действие Карпин охарактеризовал как взвешенное и продуманное.

11 ноября он заявлял, что что хотел бы видеть в штабе наставника «Ростова» Джонатана Альбу.

«Контракт у него заканчивается, но ещё не закончился. Возможно, ему предложат продление», — говорил Карпин.
Ранее полузащитник «ЦСКА» высказался о результатах первого круга РПЛ.
Никита Кротов

