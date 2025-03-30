Губерниева хотят признать иноагентом после слов о сменившей гражданство Касаткиной

Дмитрий Губерниев (фото: Telegram @RealGuberniev)
Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева осудили за слова о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Недовольные пользователи оставили множество негативных комментариев под постами журналиста в его Telegram-канале.
Так, Губерниев заявил, что выбирать место жительства и страну, которую спортсмен представляет, это личное право. Также он посчитал низким называть Касаткину предателем.
После этого подписчики ополчились на журналиста и начали писать оскорбительные комментарии в его адрес. А один из пользователей даже призвал признать Губерниева иноагентом. К слову, инициативу поддержали более тысячи человек, поставивших одобрительную реакцию на сообщение.
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После этого подписчики ополчились на журналиста и начали писать оскорбительные комментарии в его адрес. А один из пользователей даже призвал признать Губерниева иноагентом. К слову, инициативу поддержали более тысячи человек, поставивших одобрительную реакцию на сообщение.
«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить! Прямо как в прошлом году во время игр в Париже! И смех и грех», – заявил в ответ на это Губерниев, после чего послал всех недовольных комментаторов.Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство. Теперь спортсменка имеет паспорт Австралии. Именно эту страну она назвала местом, в котором чувствует себя как дома.
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Анастасия Чинкова