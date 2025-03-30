Губерниева хотят признать иноагентом после слов о сменившей гражданство Касаткиной

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на волне потепления отношений между двумя странами может появиться команда из Соединённых Штатов. Как это в своё время произошло с клубом из Китая «Куньлунь Рэд Стар», который теперь базируется в подмосковных Мытищах.