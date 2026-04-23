Пётр Гуменник оценил шансы «Зенита» на чемпионство
Чемпион России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Пётр Гуменник оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.
Фигурист полагает, что «Зенит» имеет высокие шансы на чемпионство в этом сезоне. Он уверен, что текущий год станет победным для клуба.
«Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда «Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате. Именно благодаря тому разводу «Зенит» и победил (смеётся). Потом, правда, была ещё игра в Кубке – мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если «Зениту» будет нужна помощь, я готов!» — добавил Гуменник.
«Зенит», набрав 56 очков после 26 матчей, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который пройдёт 26 апреля, команда Сергея Семака сыграет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге против «Ахмата». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
