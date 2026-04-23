«Играли лидеры»: Экс-форвард «Зенита» назвал ничью с «Локомотивом» справедливой
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил ничью петербургского клуба с московским «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Команды встретились 22 апреля на «РЖД Арене» и завершили игру со счётом 0:0. На 96-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не забил пенальти.
«Что это было? Матч чемпионата России. Я не видел повтор пенальти, но ничья — справедливый результат. Видно, что играли лидеры. Матч держал в напряжении, был накал, много борьбы. Комличенко мог принести «Локомотиву» три очка, но Адамов молодец», — заявил Погребняк в разговоре с Metaratings.ru.После этого матча «Зенит» набрал 56 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Московская команда имеет 49 очков и занимает третье место.
