Названы лучшие боксеры в истории

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Популярный в России тренер Виталий Сланов назвал пятерку боксеров в истории, которых он ставит в пример своим воспитанникам.
Об этом пишет портал mma.metaratings.ru.
Перед этим тренер Рамазан Исмаилов рассказывал, чего ожидать от боя Абубакара Вагаева с Альбертом Туменовым.
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«Если брать не чисто бокс, а в общем, включая медиа и волю к победам, выше всех Мухаммед Али, потому что у него были выдающиеся противники. Наверное, еще можно отметить Шугара Рэя Леонарда. Третьего назвать сложно. Я бы назвал сразу трех: Роберто Дюран, Флойд Мейвезер и Марвин Хаглер», — поделился Сланов.Воспитанниками Сланова являются Мурат Гассиев, Артем Сусленков. Кроме того, он тренировал Федора Чудинова.
Перед этим тренер Рамазан Исмаилов рассказывал, чего ожидать от боя Абубакара Вагаева с Альбертом Туменовым.
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Никита Кротов