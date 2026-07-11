Кенийский легкоатлет Ваньоньи побил 27-летний рекорд по бегу
На этапе Бриллиантовой лиги в Монако легкоатлет из Кении Эммануэл Ваньоньи побил мировой рекорд в беге на 1000 метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты соревнований.
Спортсмен показал результат 2 минуты 11,83 секунды. Прежнее достижение держалось более двух десятилетий. Его в сентябре 1999 года установил другой кениец — Ноа Нгени, пробежавший дистанцию за 2 минуты 11,96 секунды. Стоит отметить, что бег на 1000 метров не включён в программу Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Эммануэлу Ваньоньи 21 год. В его спортивной копилке золотые медали Олимпиады и мирового первенства в беге на 800 метров.
Ранее состоялся матч четвертьфинала ЧМ-2026 между футболистами сборных Испании и Бельгии. Гол в концовке матча решил исход встречи.
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