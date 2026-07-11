Кенийский легкоатлет Ваньоньи побил 27-летний рекорд по бегу

11 июля 2026, 05:23

Фото: istockphoto/stefanschurr

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако легкоатлет из Кении Эммануэл Ваньоньи побил мировой рекорд в беге на 1000 метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты соревнований.