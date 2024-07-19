Стало известно, когда Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, что Исинбаеву избрали в комиссию атлетов в 2016 году на восьмилетний срок. Также с 2023 года она числится в комиссии по олимпийскому образованию.
Выборы ночных членов комиссии спортсменов МОК состоятся в ходе летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В настоящее время насчитывается 29 кандидатов, представляющих 15 видов спорта, которые претендуют на четыре освободившихся места.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. Первый раз она держала победу на играх в Афинах в 2004 году, а второй – в Пекине в 2008 году. На Олимпийских играх 2012 года она получила бронзовую медаль.
Читайте также:
МОК опубликовал окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов
Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя
Церемония открытия ОИ-2024 оказалась на грани срыва
Выборы ночных членов комиссии спортсменов МОК состоятся в ходе летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В настоящее время насчитывается 29 кандидатов, представляющих 15 видов спорта, которые претендуют на четыре освободившихся места.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. Первый раз она держала победу на играх в Афинах в 2004 году, а второй – в Пекине в 2008 году. На Олимпийских играх 2012 года она получила бронзовую медаль.
Читайте также:
МОК опубликовал окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов
Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя
Церемония открытия ОИ-2024 оказалась на грани срыва
Анастасия Чинкова