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Стало известно, когда Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК

Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024
19 июля 2024, 14:00
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, что Исинбаеву избрали в комиссию атлетов в 2016 году на восьмилетний срок. Также с 2023 года она числится в комиссии по олимпийскому образованию.

Выборы ночных членов комиссии спортсменов МОК состоятся в ходе летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В настоящее время насчитывается 29 кандидатов, представляющих 15 видов спорта, которые претендуют на четыре освободившихся места.



Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. Первый раз она держала победу на играх в Афинах в 2004 году, а второй – в Пекине в 2008 году. На Олимпийских играх 2012 года она получила бронзовую медаль.

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#выборы
#мок
Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя
Японскую гимнастку Мияту не допустили до ОИ-2024 из-за курения и алкоголя
19 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/yann vernerie

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).
Ранее появилась информация, что 19-летняя спортсменка не участвовала в тренировках национальной команды из-за ведения расследования. По законам Японии, курить и употреблять алкоголь разрешено только по достижении 20 лет.

По словам спортсменки, она позволила себе курение и алкоголь лишь один раз из-за сильного эмоционального перенапряжения. Но такое заявление не спасло ситуацию, и Мияту всё же не допустили до Олимпиады.

Сёко Мията – бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года на бревне и двукратный серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях.

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Подмосковный пловец Беляев завоевал вторую медаль Кубка России
19 июля 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграл спортсмен из Московской области Кирилл Беляев на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, это уже вторая награда, завоёванная Беляевым в рамках турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Кирилл Беляев пришёл вторым в заплыве на пять километров. Золотую медаль в этом соревновании выиграл представитель Удмуртии Денис Адеев, а на третью ступень пьедестала поднялся спортсмен из Тульской области Владислав Утробин», — говорится в сообщении.
Днём ранее Кирилл Беляев стал победителем Кубка России в заплыве на десять километров.

Всего в турнире, который проводился с 16 по 18 июля на Гребном канале в столичном районе Крылатское, приняли участие 100 спортсменов из разных регионов страны.

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#плавание
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#московская область
#минспорта мо
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Австралиец ампутировал палец ради участия в Олимпиаде
Член австралийской сборной ампутировал палец чтобы успеть к Олимпиаде
19 июля 2024, 12:57

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон согласился на ампутацию части пальца руки ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Игр.
Уточняется, что спортсмен получил травму безымянного пальца руки незадолго до соревнований. Понимая, что процесс лечения будет слишком долгим, Доусон потребовал провести ампутацию части пальца чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде.

Доусон является серебряным призером прошлых Олимпийских игр. Первая встреча сборной Австралии состоится 27 июля против команды Аргентины.

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#спортсмен
#австралия
#хоккей
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Церемония открытия ОИ-2024 оказалась на грани срыва
19 июля 2024, 10:49

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже оказалась на грани срыва. Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).
Отмечается, что в настоящее время проводятся генеральные репетиции церемоний открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Однако Союз принял решение о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля.

Организация решила бастовать из-за недовольства условиями труда французских артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога в ходе подготовки к церемониям.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 пройдёт 26 июля. На реке Сене запланировано мероприятие, в котором примут участие три тысячи артистов и 400 танцоров.

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#олимпиада 2024
#церемония
#париж
#шоу
#артист
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Подмосковные велосипедисты завоевали 6 медалей Кубка России спорта лиц с ПОДА
19 июля 2024, 10:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на финале Кубка России по велоспорту-шоссе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые медали выиграл подмосковный спортсмен Сергей Сёмочкин, выступавший в классе «Т1-Т2». Он стал лучшим в групповой гонке и в индивидуальной гонке на время. Ещё две медали высшей пробы принёс команде Московской области Иван Ермаков. В классе «С1-С2» он тоже победил в индивидуальной и групповой гонке», — говорится в сообщении.
Кроме того, Андрей Евсиков, также представляющий Подмосковье, в классе «Н3-Н5» завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке и бронзовую — в групповой гонке.

Соревнования проводились в Тамбове с 12 по 15 июля.

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Женские команды оспорят в Коломне Кубок футбольных мам

Баринов: Локомотив будет играть от печки

Ташуев спрогнозировал более напряжённую борьбу в новом сезоне РПЛ
#спорт
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#минспорта мо
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Женские команды оспорят в Коломне Кубок футбольных мам
18 июля 2024, 23:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Коломна 20 июля разыграют Кубок футбольных мам. Матчи пройдут на одном из старейших спортивных сооружений Подмосковья – стадионе «Труд», сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В турнире примут участие команды из Москвы, Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска и дебютанты Кубка – коллективы из Раменского и Шатуры. На церемонии открытия с творческим номером выступят солистки коллектива «Студия эстрадного вокала «7 нот» из Коломны», – рассказали в министерстве.
«Футбольные мамы» – победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола «Россия – футбольная страна» 2022/23. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».

Церемония открытия турнира начнётся в 9:30, а матчи – в 10:00.

Кубок футбольных мам пройдёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#стадион
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Баринов: Локомотив будет играть от печки
18 июля 2024, 18:31

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.
«Не уверен, что «Локомотив» в новом сезоне будет бороться за трофеи. Из-за того, что команду покинули некоторые важные футболисты, железнодорожники будут играть от печки. Конечно, расстроился после того, как узнал, что Миранчук и Жемалетдинов ушли из клуба. Миранчук — это мозг команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Баринов.

Ранее бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России. Он добавил, что уверенности в том, что «Зенит» снов станет чемпионом, ни у кого нет.

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#спорт
#тренер
#футбол
#рпл
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Ташуев спрогнозировал более напряжённую борьбу в новом сезоне РПЛ
18 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России.
«Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом, нет. Есть большая вероятность, что так будет. Не скажу, что «Зенит» серьёзно усилился. В основном составе может играть только Глушенков. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряжённой, чем в прошлом. «Зениту» повезло в концовке сезона 2023/24. Амбиции у остальных команд высокие», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ташуев.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую игру, непобедимой команда не является. Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.

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#спорт
#борьба
#футбол
#рпл
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Мостовой усомнился в возвращении Жиго в РФ
18 июля 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.
«Жиго – защитник хорошего уровня для нашего чемпионата. Если он вернётся, это будет хороший переход и хорошая новость. Он же был одним из лучших в «Спартаке». Не особо верю в возвращение Жиго, если он в полном порядке. Одно дело у нас играть, а другое – в «Марселе», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

До этого агент футболиста заявлял о возможном возвращении Жиго в нашу страну.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.

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#футбол
#спортсмены
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