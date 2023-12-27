Московская область стала одним из лучших регионов всероссийских Спартакиад

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам года команда Московской области впервые вошла в тройку призеров на спартакиаде инвалидов, завоевав 59 золотых, 44 серебряных и 40 бронзовых медалей. Также Подмосковье стало обладателем бронзы в общем зачете в группе регионов с населением более двух миллионов человек в спартакиаде молодежи.
«Поздравляю сборные Московской области с достойным результатом! Работаем дальше», – поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Стоит отметить, что в Московская область впервые заняла первое место по санному спорту в 2023 году на молодежной спартакиаде и впервые стали обладателями золота в соревнованиях по хоккею среди юниоров.
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