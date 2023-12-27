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Московская область стала одним из лучших регионов всероссийских Спартакиад

27 декабря 2023, 10:06
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Московская область вошла тройку лучших регионов по итогам всероссийских Спартакиад 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках итогового заседания Коллегии прошла церемония награждения по результатам IV зимней Спартакиады молодежи России и IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.

По итогам года команда Московской области впервые вошла в тройку призеров на спартакиаде инвалидов, завоевав 59 золотых, 44 серебряных и 40 бронзовых медалей. Также Подмосковье стало обладателем бронзы в общем зачете в группе регионов с населением более двух миллионов человек в спартакиаде молодежи.


«Поздравляю сборные Московской области с достойным результатом! Работаем дальше», – поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что в Московская область впервые заняла первое место по санному спорту в 2023 году на молодежной спартакиаде и впервые стали обладателями золота в соревнованиях по хоккею среди юниоров.

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Слуцкого назначили главным тренером китайского клуба
27 декабря 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

Экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
Об этом сказано на странице футбольного клуба в социальной сети Weibo.

Слуцкий займёт пост главного тренера с 1 января 2024 года. Он придёт на место У Цзиньгуя. Условия контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не сообщаются.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин». Там он работал с 2019 по 2022 год и покинул команду по собственному желанию.
Леонид Слуцкий тренировал такие команды, как «Крылья Советов» «Москва», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

Наибольших успехов Слуцкий смог добиться будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в российском чемпионате. С 2015 по 2016 год тренер возглавлял сборную России.

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Турецкая волейболистка Каракурт назвала факты, которые её поразили в России
Волейболистку «Локомотива» Каракурт поразил в России холод
27 декабря 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Svetlana Krayushkina

Волейболистка турецкой сборной и калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о том, что её поразило в России.
«Чемпионат» привёл её слова.

«В некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», —рассказала турецкая спортсменка.
По её словам, благодаря болельщикам она чувствовала себя в России как дома.

Каракурт играет в «Локомотиве» с 2023 года. Спортсменка стала победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны, играя за «Вакифбанк». Также волейболистка выигрывала в Лиге наций с турецкой сборной.

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#спортсмены
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8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
26 декабря 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Andy Cossins

8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде.
Юный россиянин играл чёрными фигурами и защищался и контратаковал очень успешно. На 34-м ходу Шогджиев предложил сопернику ничью повторением хода, но Вахидов отказался, продолжив делать разные ходы. Согласно программе, рассчитывающей комбинации, фатальным стал ход белых на Н-7. После этого Роман за семь ходов довёл партию до победы.

Турнир в Самарканде продлится с 26 по 30 декабря. Действующим обладателем титула как в блице, так и в рапиде, является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Роман Шогджиев в октябре выиграл первенство Азии среди шахматистов до восьми лет, одержав девять побед в девяти партиях.

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Футболист Головин заявил, что скучает по пельменям и хочет жить только в России
26 декабря 2023, 16:22

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник футбольной сборной России и клуба «Монако» (Франция) Александр Головин рассказал, чего ему не хватает в изысканной французской кухне. Он признался, что до сих пор очень скучает по домашним пельменям.
Нынешний сезон можно считать самым успешным в зарубежной карьере российского футболиста. В 15 матчах чемпионата Франции он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Пять раз Головин входил в сборную «Лиги 1» по итогам тура. В настоящее время трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

На вопрос, не хотел бы Александр после окончания футбольной карьеры остаться жить в Европе, он ответил резко отрицательно.

«Нет, только Россия, без вариантов. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране», — сказал Головин.

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#россия
#евро
#футбол
#чемпионат
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Экс-директор «Зенита» Черкасов: Надеюсь, клубы РФ не войдут в Суперлигу
26 декабря 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов выразил надежду на то, что российские клубы не попадут в Суперлигу.
«Надеюсь, у наших клубов не будет возможности стать участниками Суперлиги. Технически шанс попасть туда больше, чем играть под эгидой УЕФА, потому что любая коммерческая история куда как более демократичная. Взять ту же НХЛ, там Овечкину никто ни за что не предъявляет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

По его мнению, при возникновении Суперлиги участие в ней будут принимать топы из Лиги чемпионов.

Также он выразил уверенность в том, что УЕФА сможет всё-таки оделть идею создания Суперлиги.

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#спорт
#уефа
#футбол
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На этапе Кубка России по лыжному двоеборью подмосковные спортсмены стали призерами
26 декабря 2023, 11:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали на этапе Кубка России по лыжному двоеборью завоевали представители Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий и четвертый этапы Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин проходили с 20 по 25 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены обладателями наград в дисциплине «прыжок с трамплина К-90, гонка преследования 10 км».

Владимир Малов завоевал золото на IV этапе Кубка России по лыжному двоеборью с результатом 26:17.6. Андрей Цветков уступил своему земляку на 11,5 секунд и стал бронзовым призером Кубка России.

Стоит отметить, что лыжное двоеборье — это вид лыжного спорта, включающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.

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#спортсмены
#гонка
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#горные лыжи
#кубок россии
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Подмосковные спортсмены выиграли бронзу на чемпионате России по фигурному катанию
26 декабря 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.

«Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными», – поделилась Ирина Хавронина.

Стоит отметить, что за бронзу спортсмены боролись с обладателями серебряной медали прошлого чемпионата России Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, а также Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.

Кроме этого, Ирина и Девид представляли на чемпионате городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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#фигурное катание
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Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
25 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что её любимым футболистом является нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же, мы знакомы лично», — отметила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Так, первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов, на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями.

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#футболист
#спорт
#гимнастика
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Футболист Лепехин заявил о впечатляющей игре Алипа
25 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/efks

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что в составе петербуржцев его больше всех впечатлила игра казахстанского спортсмена, защитника клуба «Зенит» Нуралы Алипа.
«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент – основной игрок «Зенита», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он добавил, что футболист очень неплохо проявлял себя до «Зенита», играя в составе «Сочи».

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#спорт
#футболист
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