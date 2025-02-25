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Началась регистрация на благотворительный забег «Бегом с Дневником» в Петербурге

Фото: iStock/ABBPhoto

Фото: iStock/ABBPhoto

18 мая в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», приуроченный к празднованию Дня города.
«Петербургский дневник» запускает продажи слотов на четвертый благотворительный забег. Часть собранных средств направят Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.

Планируется, что в забеге примут участие порядка трех тысяч человек. Спортсмены смогут преодолеть дистанции длиной 5 и 10 километров, а для детей от 5 до 8 лет предусмотрена дистанция в 500 метров. Дети постарше смогут пробежать один километр.

Всех участников забега наградят медалями финишеров, а победители в каждой категории среди мужчин и женщин получат кубки и ценные подарки от партнеров.

«Представители власти, бизнеса, партнеры нашего издания и наши читатели каждый год поддерживают забег, чтобы помочь подопечным Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Забег «Бегом с Дневником» проходит в одной из самых живописных локаций нашего города, при этом не требует перекрытий движения и не доставляет неудобств горожанам», – рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

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«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА
Агент Шуми Бабаев считает слабую игру в обороне главной проблемой СКА
25 февраля 2025, 18:22

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Клуб СКА из Санкт-Петербурга в настоящее время идёт на седьмом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Известный спортивный агент Шуми Бабаев считает слабую игру в обороне основной проблемой в игре «армейцев».
В беседе с изданием «РБ Спорт» он отметил, что если наладить игру в защите, появится должная дисциплина, игроки начнут делать на льду именно то, что от них требует тренерский штаб. Тогда придут и результаты.

«Я не знаю, как там строится процесс, и не хочу в это вдаваться. Я говорю о том, какие моменты вижу и что надо улучшить. А в нападении СКА может забить столько, сколько хочет, только осталось наладить оборону», — сказал Бабаев.

Он подчеркнул, что в команде из Санкт-Петербурга сделали ставку на молодых вратарей, на что отважится не каждый генеральный менеджер и тренер. К положительным моментам агент отнёс то, что в клубе не ищут себе оправданий этим фактом.

«В СКА не говорят, что у них молодые вратари и поэтому проигрывают. Они просто работают, и до плей-офф времени много, все еще может поменяться», — с одобрением высказался Бабаев в адрес коллектива и руководства клуба из Петербурга.

В целом же, по его мнению, сейчас сложно назвать фаворита в предстоящей борьбе за Кубок Гагарина. Любая команда может как «выстрелить», так и провалиться, заключил Бабаев.

Хоккеисты СКА забросили больше всех шайб в КХЛ — 214. Но по пропущенным шайбам команда идёт только на 19-м месте в лиге, уступая даже некоторым клубам, которые не попадают в плей-офф.

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«Будет ещё один позор»: Агент Камоцци не одобрил желание Абаскаля возглавить сборную России
Футбольный агент Камоцци не оценил идею Абаскаля стать тренером сборной России
25 февраля 2025, 17:07

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил в одном из интервью, что был бы не прочь в будущем возглавить сборную России. К этой идее весьма скептически отнёсся известный итальянский футбольный агент-посредник Франко Камоцци.
В беседе с сетевым изданием Metaratings.ru специалист, который знаком с футболом не понаслышке, а буквально варится в нём, напомнил, что 35-летний испанский тренер ранее уже показал свой сомнительный уровень и квалификацию в «Спартаке», где договор с ним был расторгнут досрочно из-за слабых результатов команды. Боссы столичного клуба даже не побоялись выплатить испанцу солидную неустойку за разрыв контракта в одностороннем порядке, лишь бы избавиться от него, пока он окончательно не развалил игру коллектива.

«Если Абаскаль возглавит сборную России, это будет еще одним его позором», — весьма категорично заявил Камоцци.

Агент напомнил, что после неудачного вояжа в Москву испанский специалист возглавлял также и другие команды, где его ждал не менее оглушительный провал.

За время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль провёл в качестве главного тренера команды 74 матча. В них игроки под его руководством одержали 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Кроме слабых результатов, запомнился также чехардой в составе, когда почти никогда в старте два матча подряд выходили бы одни и те же игроки, а также хвастливыми заявлениями на пресс-конференцимях.

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#сборная россии
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Зрителям «Кубка Наций» по кёкусинкан напомнили о запрете на ряд предметов
25 февраля 2025, 16:43

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Международные соревнования по кёкусинкан «Кубок наций» будут проходить 9 марта в столичном «Дворце гимнастики Ирины Винер» в Лужниках, о правилах посещения мероприятия зрителям напомнили организаторы турнира.
«Пройти во «Дворец гимнастики Ирины Винер» можно строго по документам, это касается и несовершеннолетних. Кроме того, запрещено приносить с собой оружие любого типа, взрывчатые вещества, токсичные вещества и радиоактивные материалы, бронежилеты и прочие средства защиты тела, а также наркотики, стеклянные бутылки, алкоголь, жидкости в ёмкостях более 500 миллилитров и экстремистские материалы», — говорится в сообщении.
Полный перечень запрещённых к проносу предметов, включая рецептурные лекарства при отсутствии рецепта, размещён по ссылке.

Ранее сообщалось, что участие в «Кубке наций» примут около 1,7 тыс. спортсменов из 25 стран и 40 регионов России.

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#каратэ
#лужники
#турнир
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#москва
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«Должны остаться в РПЛ»: Экс-игрок «Крыльев Советов» Харлачёв дал прогноз итогового места команды
Экс-игрок «Крыльев Советов» Харлачёв: Команда имеет ресурс, чтобы остаться в РПЛ
25 февраля 2025, 16:23

Фото: istockphoto/Pixfly

Самарские «Крылья Советов» в зимнюю паузу лишились одного из своих сильнейших игроков — Бенхамина Гарре, перешедшего в бразильский «Васко да Гама». Эту потерю, а также шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) оценил бывший полузащитник клуба с берегов Волги Евгений Харлачёв.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист предположил, что руководство самарского клуба вряд ли само захотело избавиться от такого ценного актива. Ведь аргентинец не только умело дирижировал действиями команды в середине поля, но и сам неплохо завершал атаки. Скорее всего, желание покинуть клуб и уехать в Бразилию исходило от самого игрока, считает Харлачёв.

«В этом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за выживание и решать свои внутренние проблемы. У клуба есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ и без Гарре. Для Самары это вполне посильная задача», — сказал экс-полузащитник, пожелав также удачи своей бывшей команде.

Гарре выступал за клуб из Самары с января 2023 года. В составе «Крыльев» он провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда под руководством Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 18 очками. От зоны «вылета» её отделяют пять очков.

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#клуб
#рпл
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«Жду фееричной концовки»: Губерниев поделился ожиданиями от второй части чемпионата РПЛ
Комментатор Дмитрий Губерниев ожидает мощной концовки от чемпионата РПЛ
25 февраля 2025, 16:02

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)

Уже в эту пятницу возобновляется после зимней паузы чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Своими ожиданиями от второй части турнира поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он выразил надежду, что финиш футбольного чемпионата страны по накалу, градусу борьбы и непредсказуемости итогового результата ни в чём не уступит концовке турнира в прошлом сезоне. Напомним, тогда всё решалось не просто в последнем туре, а в последние минуты завершающих матчей, начинавшихся по регламенту в одно время.

По ходу прошлогоднего футбольного триллера в 30-м туре «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» по очереди выходили на первое место и готовились примерять золотые медали. Причём столичному клубу было достаточно сыграть вничью в Краснодаре, чтобы стать чемпионом, но москвичи проиграли. А питерский клуб забил решающий мяч на последних минутах и опередил команду с юга страны, в шестой раз подряд выиграв чемпионат России.

«Я жду мощнейшей борьбы за «золото». Жду сильный «Спартак», не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас будет бороться за самые высокие места после этой подготовки. Вообще, здесь тренерские истории выходят на первый план. Кто лучше подготовился? Кто извлёк пользу из этой паузы? Но «Зенит» — он и есть «Зенит». Посмотрим, что «Краснодар», «Динамо»… Я жду фееричной, как и в прошлом сезоне, концовки», — сказал Губерниев.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 39 очками. Столько же у «Зенита», но при равенстве баллов он уступает по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 баллов и занимают 4-5 места соответственно.

Чемпионат возобновится 28 февраля как раз матчем между «бело-голубыми» и «железнодорожниками». На следующий день, 1 марта, «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Крылья Советов». «Спартак», уже зная результаты конкурентов в борьбе за медали, 2 марта сыграет в Москве с «Оренбургом».

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