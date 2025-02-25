Началась регистрация на благотворительный забег «Бегом с Дневником» в Петербурге

Фото: iStock/ABBPhoto
18 мая в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», приуроченный к празднованию Дня города.
«Петербургский дневник» запускает продажи слотов на четвертый благотворительный забег. Часть собранных средств направят Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.
Планируется, что в забеге примут участие порядка трех тысяч человек. Спортсмены смогут преодолеть дистанции длиной 5 и 10 километров, а для детей от 5 до 8 лет предусмотрена дистанция в 500 метров. Дети постарше смогут пробежать один километр.
Всех участников забега наградят медалями финишеров, а победители в каждой категории среди мужчин и женщин получат кубки и ценные подарки от партнеров.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Читайте также:
Участие в марафоне BELLA RUN в Егорьевске приняли 500 человек
Парки Московской области приглашают на акцию «Спорт для всех»
Работу мандатной комиссии «Лыжни России 2025» приостановили из-за переноса гонки
Планируется, что в забеге примут участие порядка трех тысяч человек. Спортсмены смогут преодолеть дистанции длиной 5 и 10 километров, а для детей от 5 до 8 лет предусмотрена дистанция в 500 метров. Дети постарше смогут пробежать один километр.
Всех участников забега наградят медалями финишеров, а победители в каждой категории среди мужчин и женщин получат кубки и ценные подарки от партнеров.
«Представители власти, бизнеса, партнеры нашего издания и наши читатели каждый год поддерживают забег, чтобы помочь подопечным Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Забег «Бегом с Дневником» проходит в одной из самых живописных локаций нашего города, при этом не требует перекрытий движения и не доставляет неудобств горожанам», – рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Читайте также:
Участие в марафоне BELLA RUN в Егорьевске приняли 500 человек
Парки Московской области приглашают на акцию «Спорт для всех»
Работу мандатной комиссии «Лыжни России 2025» приостановили из-за переноса гонки
Элина Позднякова