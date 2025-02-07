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ФК «Торпедо» интересен защитник ЦСКА Вадим Чурилов, он готов предложить игроку долгосрочное сотрудничество. Как пишет портал Metaratings.ru, главному тренеру «Торпедо» Олегу Кононову нравится игра футболиста.
Кроме того, «Торпедо» просматривал игрока из молодежного состава «Армейцев» Данилу Прокопьева, однако его кандидатура маловероятна.
У Чурилова контракт с ЦСКА до конца июня текущего года. Мужчина выступает за «Армейцев» с 2020 года.
По оценке портала Transfermarkt, ценник на Чурилова составит 100 тысяч евро.
Перед этим сообщалось, сколько питерский «Зенит» готов выложить за защитника Уэсли из Бразилии. Известно, что речь идет о миллионах, однако и им есть предел.
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У Чурилова контракт с ЦСКА до конца июня текущего года. Мужчина выступает за «Армейцев» с 2020 года.
По оценке портала Transfermarkt, ценник на Чурилова составит 100 тысяч евро.
Перед этим сообщалось, сколько питерский «Зенит» готов выложить за защитника Уэсли из Бразилии. Известно, что речь идет о миллионах, однако и им есть предел.
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Никита Кротов